紐約洋基9日在主場對小熊扳回一城，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）雙響炮，包括一發左外野447呎、打到上層看台的怪物全壘打。史坦頓說：「這些年我打過一些很好的全壘打，但這一球真的很棒，雖然只有1分。」先發投手寇爾（Gerrit Cole）7.1局失3分繳出優質先發，幫助洋基6比3獲勝。

史坦頓的怪物轟出現在第1局，小熊左投史麥利（Drew Smyly）連投兩顆沉球，第2顆位置比較甜，史坦頓擊球初速118.1英里（時速190公里），仰角35度，飛得又高又遠，撞到上層看台的正面，這是他生涯排名第10的強勁全壘打。

隊友唐納森（Josh Donaldson）開玩笑說：「史坦頓那一支應該要算兩分全壘打。」唐納森第2局轟出399呎陽春炮，因為是平飛球，氣勢就差得很遠。總教練布恩（Aaron Boone）說：「我不曾見過球被打到那種地方。打得這麼高，118英里的拉打，難以置信。」

We'll settle for a homer 🤷‍♂️ pic.twitter.com/82IeP5oIQW — New York Yankees (@Yankees) July 8, 2023

5局下史坦頓打出反方向的右外野平飛球，撞到標竿彈回場內，他拔腿衝上三壘。然而裁判檢視重播之後改判為全壘打，史坦頓暌違5年的首支三壘打當場遭到「沒收」，被換成他的本季第9轟。

洋基寇爾投到第8局的時候只失1分，但遭到陶企曼（Mike Tauchman）轟出兩分彈而退場，陶企曼先前也是洋基球員。寇爾取得第9勝，他賽後稱讚史坦頓的表現。史坦頓在洋基球場最遠的一轟是458呎，但沒有像今天這球轟得這麼高。