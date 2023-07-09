中國財政學會會長、大陸財政部前部長樓繼偉於大陸官媒《經濟日報》撰文指出，中國經濟發展的著力點之一，是從投資驅動轉向消費驅動為主，而今後5年，中國潛在經濟成長率應該在5％至6％。

樓繼偉表示，中國應持適宜的成長速度，今後5年潛在經濟成長率應該在5％至6％，但隨著人口老齡化加劇，再過5年可能會降到4％至5％。他說，今年中國經濟成長速度會超過5％，考慮到去年的低基數，仍低於潛在成長率，不利於保持充分就業。

樓繼偉建議，可適度降低利率，更重要的是及時調整預算，增加財政赤字，主要是增加中央赤字，大部分用於對中小微企業房租、水電、利息等階段性補貼；小部分可以轉移給地方，緩解地方財政困難。適當增加地方財政赤字，主要不是用於新增建設項目，而是彌補現存項目的欠資。

他指出，疫情產生的疤痕效應是比較嚴重的，企業、居民和地方政府都在修復資產負債表，信心恢復也需要一個過程。只有資產負債表趨於正常，信心恢復，企業才敢投資。只有就業情況改善，對未來收入有信心，居民才敢消費。相應的，財政收入也會增加。

樓繼偉指出，中國經濟發展的著力點之一，是從投資驅動轉向消費驅動為主。目前最終消費佔GDP的比重約為54％，低於國際平均水準，今後這一比重應當在60％以上。讓2.9億左右的農民工真正在城鎮落戶，會大幅提高消費，也會產生新的就業機會，還有助於提高收入分配公平性。

此外，樓繼偉認為，中國應破除城鄉二元結構。目前影響配置效率最大的是城鄉二元結構，勞動力和土地作為最基礎最重要的生產要素，在城鄉之間不能順暢流通。只有加快農村勞動力向城鎮轉移，農村產業才會有競爭力，也會產生足夠的市場需求，破除城鄉二元結構應當是進一步改革的重點方面。

最後是解決影響財政可持續發展的問題。樓繼偉說，首先要區分財政政策短期和長期效應。如果經過科學分析認為短期財政政策需要擴張，就要及時增加財政赤字，使經濟盡快恢復到正常狀態，這種做法代價是最小的，不會影響財政的可持續性。如果認為某些政策有制度性缺陷，就要通過結構性改革彌補缺陷，以免對財政造成長期的壓力，損害財政可持續性。