大陸大學畢業生人數逐年攀高，傳出多所大專院校讓學生「被就業」美化就業數據，大陸教育部要求進行核查。對此，湖南省教育廳將對全省2023屆大專院校畢業生就業數據進行核查，重點核實各類舉報線索、靈活就業數據偏高以及全國登記系統回饋異常的簽約單位數據等，對核查發現有問題的數據責令學校核實整改。

據了解，「靈活就業」一般指雇用時間彈性，如兼職、外包、派遣工這類非全職工作，近年從大陸社會口中的自由職業成為官方文件用語。大陸前總理李克強於2021年就曾提出，靈活就業就是群眾增加收入的重要管道。

澎湃新聞報導，近期，湖南省教育廳發布通知要求，對於「靈活就業率」超過20％的學校，需提交專項核查情況報告（報告包含產生原因、核查情況、整改結果等訊息）。目前，省內部分大專院校已對此做出部署，並表示將隨時監控各學院「靈活就業率」。

報導指，大陸教育部層面正向各地專門了解2023屆高校畢業生靈活就業情況。湖南某高校2023屆畢業生就業數據核查工作實施方案提到，根據大陸教育部要求，學院將嚴格審核全國高校畢業生就業管理系統中畢業生就業佐證材料的規範性、真實性及時效性，重點核查畢業生靈活就業數據，是否有更換工作或辭職等畢業去向變更情況，及時對相關數據進行更新糾正。

方案明確，各二級學院要認真檢查核實國庫系統上的生源訊息，做到與省庫系統上保持一致；靈活就業率超過15％的二級學院需嚴查靈活就業類別，並提交靈活就業核查書面報告（註：靈活就業率=[其他錄用就業證明＋自由職業]／畢業生總數）。

7月21日後的學院互查環節（分兩次，每次各畢業生人數取一半）要做到數據核查全覆蓋，每次核查招生就業處提取受查學院畢業生總人數50％（要覆蓋所有畢業專業）數據進行核查，（並包含所有靈活就業人數），由核查學院以打電話等形式核查，同時，做好學院互查台帳並形成互查報告。