從2003年7月9日，瑞銀通過QFII（合格境外機構投資者）機制完成外資購買A股股票第一單，意味著QFII正式大陸證券市場上參與投資，資本市場對外開放的大幕由此拉開。目前QFII／RQFII（人民幣境外合格機構投資者）逐步成為資本市場重要參與者，合格境外機構投資者數量達到770家，持股市值約兆元（人民幣，下同），成為大陸A股增量資金的穩定來源之一。

花旗中國證券服務業務主管蔡美智表示，從深度上來看，截至5月底已有770家QFII機構獲批。今年第1底的QFII持倉規模約1兆元，共計重倉持有股票718只，QFII作為機構投資者，已經深度融入A股市場。

從廣度上看，除參與A股交易之外，QFII的投資還涉足了新三板、北交所、銀行間債市、公私募基金、股指期貨、商品期貨、外匯衍生品、融資融券、轉融通證券出借交易，可以說幾乎參與了大陸資本市場對外開放的每一個領域。”

根據《證券日報》引述外資機構表示，建議進一步擴大QFII投資品種對外開放，進一步優化業務模式及相關流程等，提高QFII參與大陸市場的便利度。蔡美智說，希望能進一步優化QFII帳戶運作結構，進一步便利QFII參與各類創新品種交易，規範並落實稅收徵管制度。

QFII是境外投資者投資境內金融市場的主要管道之一。2002年11月由大陸證監會、中國人民銀行聯合發佈《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》，標誌著QFII制度正式發布。2003年5月份，瑞士銀行與日本野村證券株式會社合格境外機構投資者資格獲批，成為首批QFII。

回顧近20年來，隨著大陸資本市場對外開放深入推進，QFII／RQFII規則不斷優化，額度上限逐步提高直至取消，可參與品種逐漸拓寬，准入流程進一步簡化，QFII制度逐步完善。