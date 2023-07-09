國民黨2024總統參選人侯友宜近日民調表現不佳，黨內頻頻傳出換侯聲浪，連有女戰神之名的國民黨立委鄭麗文日前接受專訪時也提出相同論點，不過媒體人韋安認為，鄭提出意見前應先保證不接受不分區立委提名，否則只是在爭取自身的政治利益。

鄭麗文日前在廣播節目《千秋萬事》接受專訪，稱先前的提名過程錯誤，導致支持者分裂，而侯友宜事後的表現看起來確實沒有準備好，不只稱「現在還來得及幫每個人做最好安排」，更喊出不排除支持別人，「否則國民黨的存在變相成為支持賴清德，我沒辦法眼睜睜看國民黨變這樣」。

不過韋安昨（8）日在臉書酸，鄭麗文既然這麼積極建議換侯，那應該先保證「未來絕不接受任何不分區立委的提名」，以自清完全是為了國民黨好，而不是在爭取自身的政治利益。

「到底誰更有資格參選總統？」韋安指出，包括鄭麗文在內，有許多人出於天然的鄙視，以高貴的姿態瞧不起侯友宜，認為侯不夠格代表國民黨參選總統，但他想知道那到底誰才有相關資格，「國民黨沒有虧待過鄭麗文，鄭也稍微可以替國民黨著想一下」。