少子化衝擊下，位在淡水的台北基督書院原本要停招停辦，但老師不同意，堅持要辦下去。不過8月起，台北基督書院面臨發不起教職員薪資狀況，原本董事會及校長也均辭職，改由校友及學校老師擔任。全國私校工會表示，如果學校募集不到新資金，最後也是會被迫停招停辦。

基督書院1959年創校，1966年獲得內政部核准設立；台北基督學院則於2012年獲教育部立案，兩個學校在同一校園中雙軌並行至今。台北基督書院111學年僅剩69個學生，目前有教師6人及職員25人。

台北基督學院董事會日前發出公開信說，自從獲教育部立案後，連續11年營運虧損及資金短絀，董事會不得不做出困難的決議，若是等到教育部介入要求退場，屆時情況對全體教職員工與學生更為不利。

台北基督書院原本112學年就要往提招停辦方向走，但學校老師不同意，董事會和老師間陷入僵持。根據台北基督書院董事會最新公告，日前8位台灣董事全部請辭，並選出兩位基督書院校友黃文鴻長老及郭維城牧師擔任董事，原校長吳忠宏也已請辭獲准，由教務長車龍淵擔任代理校長，交接典禮7月27日舉行。

全國私校工會副理事長尤榮輝之前曾獲台北基督書院邀請參與討論學校調招停辦的事，他說，原本董事會要用5000萬元的設校基金來資遣老師及安置學生到其他學校去，教職員年資1年給2.2個月資遣費，年資最高是11年，可以拿到近25個月資遣費。不過這麼優渥的資遣條件，老師不接受。

尤榮輝說，台北基督書院原來的董事及校長均請辭，改由校友及學校老師接任。但就目前狀況，學校8月面臨發不出教職員薪水狀況，而這些接手的董事如果找不到新資金，那學校遲早會被教育部列為專輔學校，然後走向停辦之路。

尤榮輝表示，台北基督書院從2012年獲教育部立案為私立學校，因為面臨少子化，加上教育部對私校校地、師資及設備均有要求，學校經營起來非常辛苦，可說是「誤入叢林的小白兔」，後續發展值得其他宗研修學院警惕。