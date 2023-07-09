新北市中和區春秋墓園爆發殯葬權益糾紛，不少墓主指控，先前下葬已被管理者收費，但新經營者道環公司仍追討使用費，殯葬處獲報後，以「專責小組」、「主動關懷」、「警政同步」及「亡者不受驚擾」等方案，陸續召開4次個別討論會，關懷墓主、解釋殯葬法令。殯葬處表示，目前已要求停售墓基，已埋葬墳墓也絕不會受驚擾。

殯葬處指出，台灣省政府1973年核准設置春秋墓園（現為私立龍陵紀念墓園），墓園有部分土地未取得地主同意，加上2002年間墳墓設置管理條例廢止、殯葬管理條例公告施行，政府輔導私人墓園轉型成合法殯葬設施經營業者，但張姓臨時管理人仍持續以春秋公司名義，販售墓地。

由於春秋公司不是春秋墓園設置人，也非合法殯葬設施經營業者，且舊任或繼承取得土地持分的新地主都表示，張姓臨時管理人拒絕提供販售名冊及相關帳目，進而導致2020年道環公司合法成立後，墓主和地主權益不清，爆發爭議。

殯葬處表示，秉持慎終追遠精神，市府多年來協調處理，部分案件已透過訴訟確定，今年6月間與墓主聯絡，了解訴求後，也與道環公司及地主協調解決墓主需求及問題，逐案關懷今年度起掘案的墓主，深究起掘原因，同時解釋殯葬法令，避免墓主被不實資訊誤導，持續溝通尋求墓主、地主及墓園經營業者的解決之道。

另外，墓主在意的埋葬墳墓是否會被挖墳，殯葬處強調，沒有法院執行名義，墓主以外的人不得對墳墓有動作，否則將涉犯刑法「發掘墳墓罪」，目前已主動邀集地主及道環公司開會，考量墓主及其親屬組成的自救會成員意見不同，仍待整合，道環公司同意給予個案墓主實質協助，讓墳墓使用不受影響。

殯葬處也要求道環公司先停售墓基，維持現場安全、清潔及日常行政工作，防止墓主方與道環公司再衍生溝通上的誤解衝突，同時請市刑大、中和分局掌握本案狀況，若墓主和地主有相關權益問題，可於周一至周五上午8時至16時30分，致電(02)2257-1207分機169詢問。