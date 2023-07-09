在遼寧大連舉行的2023中國國際數位和軟體服務交易會上，清華大學電腦系AMiner團隊近日聯合智譜研究發佈2023年全球人工智慧（AI）最具創新力城市排名以及全球人工智慧創新城市500強分析報告。根據報告顯示，大陸有40個城市上榜，城市數量居全球第二。

根據該報告指出，在AI創新發展趨勢下，中美兩國的創新智慧研究呈現較強態勢。美國在全球AI創新城市的數量和影響力方面均處領先位置，大陸則僅次於美國。

在全球人工智慧創新城市500強中，大陸有42個城市，進一步看到前100強中，則有19個，分別是：北京、上海、香港、杭州、深圳、南京、西安、廣州、武漢、合肥、瀋陽、成都、天津、哈爾濱、長沙、大連與濟南。值得注意的是，北京和上海作為超一線城市，其人工智慧創新指數進入全球前十，其中北京的人工智慧創新指數排名全球第二。

根據中新網報導，全球人工智慧城市創新指數是反映城市人工智慧創新水準的重要指標。該創新城市指標模型包括4個一級指標的論文、學者、機構和國際合作。

通過對創新指標分析得出，北京的創新指數位列全球前十，排名全球第二。在論文、學者、機構和國際合作4個角度的得分中，北京居全大陸首位，另外香港、上海、杭州、深圳和南京的綜合得分進入全球前二十，表現也十分亮眼。

該報告基於AMiner科技情報大數據平台，對2013至2022年間頂級人工智慧領域期刊和會議的所有出版物進行分析。通過對論文指數、學者指數、機構指數和國際合作指數4個角度進行分析，按照權重計算得出城市的創新指數，以及全球人工智慧創新城市500強分析報告。