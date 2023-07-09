日本「棒球美女」椿梨央，憑藉亮麗外型與堅強的棒球實力，在日本累積不少人氣，而她近日宣布與前前日本火腿隊的谷口雄也結婚，更公開放閃大讚老公「心地善良，接受了我最真實的那面，是個很棒的人」。

椿梨央在IG宣布喜訊「我與谷口雄也先生结婚了。他是一个心地善良的人，接納真實的我，我們性格相反，每天卻過著笑容不斷的生活」谷口雄也同樣在IG上寫下「我與椿梨央结婚了。她是北海道出身，同時參與女子棒球的活動。『棒球』存在於我們的生活中，為我的北海道生活带来了色彩。我們將建立充滿陽光的家庭，同时更加努力地投入工作。希望大家能以温暖的視線持續關注著我們」更曬出兩人牽手相望的婚紗照。

事實上，27歲的椿梨央自小學四年級起就開始打棒球，一直以來都守游擊手，且擁有不輸男生的棒球實力，過去曾效力兵庫藍砂隊女子棒球隊，並於今年5月離隊，如今的她同時也是模特兒，由於美麗的外型被形容成「比啦啦隊正的棒球員」。

至於谷口雄也於2010年選秀會被日本職棒火腿隊以第5指名選中，在日職生涯累積272場出賽，7轟、42分打點，平均打擊率2成41，並在2022年季後退休，結束長達11年的職棒生涯。