塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享7月財運爆棚的前4名星座，依序是獅子座、金牛座、雙魚座、處女座，其中第1名的獅子座近期充滿自信與魅力，吸引不少財富與機會，也能透過努力來展現出色的領導力，賺取豐厚錢財，而在投資方面不可過於衝動，有望獲得穩定收益。

▍第4名：處女座

火星將在7月10日進入處女座的命宮，使他們變得更加勤奮和細心，能在工作中有出色表現，贏得主管和同事認可與支持。火星也激發了更大的勇氣和主動性，能爭取到增加額外收入，並且擁有良好分析和判斷能力，從眾多訊息中找尋有利可圖的方案。而他們的財運能依靠努力和智慧，獲得成功和穩定。

▍第3名：雙魚座

土星正在雙魚座的命宮逆行，使他們重新審視和調整事業目標，並捨棄不切實際的計劃和想法，這對財運是有益的，能更專注和追求想要的方向，獲得成就和回報。他們擁有良好的創意和想像力，能創造他人從未想到或嘗試過的事物，並同時開拓新的財富機遇，來獲得成功賺取豐厚收益。

▍第2名：金牛座

木星停留在金牛座的命宮，將帶來一整年的財運旺盛時期，帶來各種收入和投資機會，使財富不斷飆升。他們擁有出色的理財能力，能妥善規劃和安排自己的資產，避免不必要支出。而他們的財運主要依賴長期投資，因此在財務方面的成功源自於謹慎和理性，只要把握機會，做出明智投資決策，就能創造更加穩定和富裕的未來。

▍第1名：獅子座

7月是獅子座的本命月，太陽和水星都進入命宮，近期充滿自信和魅力，有望吸引不少財富和機會。火星也駐留在宮位，增強了行動力和判斷力，能把握時機創造財富。儘管金星逆行，但也更加重視自身的價值，不輕易花費或浪費。獅子可透過努力，展現出色的才華和領導力，賺取豐厚錢財。另外，投資方面需保持理性和謹慎，不可盲目或衝動，就能在財務上獲得穩定的增長和成功。