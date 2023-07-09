高市府觀光局舉辦的「料理職人口袋美食」活動，首波推出「中菜」、「在地菜」名單，獲得熱烈回響，第2波「日本料理」及「國際美饌」9日上線，此次2大主題共推薦76家名單給國內外愛好美食的吃貨及饕客，歡迎民眾到高雄旅遊也能享用各式獨特異國美食。

觀光局長高閔琳表示，高雄以多元文化的包容性及創新性吸引許多日本職人、新住民、異國人士的眷留，多元族群融合，使異國與在地的味道相互影響交流，催化高雄成為國際美食之都，同時也是許多日本知名餐飲品牌，落地海外市場的首選。

高閔琳舉例，像是獲得米其林指南推薦的「Ukai-tei Kaohsiung」為日本Ukai首間海外分店、日本「傳」(Den)的首間海外姊妹店「承 Sho」和「あこや太羽魚貝日本料理」海外第一間分店等，足見高雄成為專業美食的領頭羊，全台「美食火車頭」名符其實。

此次「日本料理」推薦名單包括：「HIRATSUKA 本格燒肉專門店」、「綠midori」、「禾楓亭日本料理居酒屋」、「癮燒精肉酒舖」、「小園日本料理」、「日本料理弁慶」、「潮來御食事處」、「囲 KAKOI」、「大手町日本料理」、「手刀串燒shutou kushiyaki」、「鳥福居酒屋」、「國秀」、「八田源」、「來溫叨呷奔」、「Ukai Kaiseki 懷石料理」、「承 Sho」、「Ukai-tei 鐵板燒」、「十三巷手作壽司」、「和合樂屋日式蔬食 河堤店」、「和洋日本料理」、「知高壽司手作料理」、「あこや太羽魚貝日本料理」、「墨吉日本料理」、「五郎時食」、「藏湘居酒屋」、「程壽司」、「義郎創作壽司-忠言店」、「禾莊日式料理」、「田洋—壽司／啤酒／清酒／鮨／無菜單」、「梨壽司」、「瀨戶ないかい日式料理店」、「野田壽司」。

「國際美饌」推薦名單包括：「沐 創作季節料理」、「卡拉包泰式餐廳」、「烏拉森林東歐餐酒館」、「大城老船麵」、「爪哇真美食小吃店」、「Marc L3」、「焰牛排館」、「猶大獅廚」、「帕泰」、「方蒔」、「Capstone Steakhouse 教父」、「京享蔬食百匯餐廳」、「LA ONE Pizza」、「Le Bon Marche 好市集手作料理餐廳」、「NIBBON」、「美享地餐廳」、「黑狗食堂-新加坡美食」、「仙桃素·創新蔬食美學」、「all'Onda 浪。義大利慢食廚房」、「CRATAIN 搖籃山」、「THOMAS CHIEN RESTAURANT」、「Papillon」、「饗食天堂-高雄夢時代店」、「AQUA VITAE BISTRO」、「Liberte」、「貝隆餐酒館」、「J parc」、「Ca marche 薩瑪法國小館」、「帕狄尼諾義大利廚房」、「日月香越南料理」、「草船借箭 品三國」、「新加坡小館」、「漢來海港餐廳 巨蛋店」、「索卡藍帶廚坊」、「弄盞欣悅」、「波市多拿坡里披薩」、「晶曼谷泰式香辣館」、「馬來舅台所」、「德藝小築」、「素描學派」、「樂邦迷法越潛艇堡」、「Stage 5」、「昂-香料咖哩」、「奇山石窯」。