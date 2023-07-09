台灣自1996年民選總統以來，至今歷經3次政黨輪替，每隔8年1次，外界關注2024大選是否出現第4次政黨輪替。台灣民意基金會董事長游盈隆9日歸納4大要件，直指蔡政府「6年魔咒」和「民心思變」已浮現，而「執政黨實質分裂」、「在野推出強有力候選人」條件尚未成熟，距離大選還有半年，8年魔咒是否應驗仍充滿變數。

游盈隆在臉書指出，台灣總統民選歷史還不到30年，7任民選總統，1任4年，出現3次政黨輪替。如果依此論斷「8年魔咒確實存在」，他覺得稍嫌武斷，用統計術語來說即是「樣本還不夠多」。但「8年魔咒」說法有相當的經驗基礎，絕非空穴來風。

游盈隆指出，姑且先不談2000年政黨輪替，因為當時李登輝擔任民選總統時間只有4年。若以2008年和2016年兩次政黨輪替為例，他歸納出造成政黨輪替的4個必要條件：是否出現「六年魔咒」重創執政黨？大選時執政黨內部是否實質分裂？在野黨是否推出強有力總統候選人？中央執政表現是否不佳，全國民心是否思變？

游分析，2022年民進黨遭遇地方選舉空前挫敗，地方執政版圖全面退縮到北港溪以南，加上孤懸海上的小縣澎湖。反觀在野的國民黨大舉攻佔4都、10縣市，形成「地方包圍中央」的態勢。「一言以蔽之，蔡英文的6年魔咒不但發生，重創民進黨，破壞力絕不下於2006紅衫軍和2014太陽花運動。」

游進一步指出，2024民進黨總統候選人經由民主初選產生，過程和結果皆無爭議，自然沒有黨內分裂的問題。但2019年黨內總統初選留下的巨大創傷，當事人雖都否認心結還在，但雙方支持者關係不睦是公開的事實。一位是現任總統，另一位很可能是下一任總統，是否「同床異夢」？值得觀察。陳建仁內閣表現將具指標性意義。

游表示，關於在野黨是否推出強有力總統候選人，目前看來答案顯然是負面的。國民黨這次沒有舉行初選，最後在5月17日確定徵召新北市長侯友宜參選，旋即引起同為競爭者的鴻海創辦人郭台銘強烈不服，爭議延燒至今沒有平息。同時，因侯被徵召後表現大大不如預期，民意支持度重挫，是否一厥不振？是當前國民黨最頭痛的問題。

另一方面，遊指出，這次總統選舉競爭還有民眾黨主席柯文哲，柯異軍突起，此刻民意支持度扶遙直上，不但遠遠拋開侯，還急起直追賴。但感情溫度計顯示，半年來全國選民對柯的感情溫度並沒有改變。由此可見，此刻柯P超侯趕賴，很可能只是藍白陣營內部的選民自動重組現象。 他指出，這種現象是臨時的、短暫的、局部的、不穩定的。做為一個小黨總統候選人，柯文哲的風起雲湧，一方面反映選民對兩大黨候選人潛在的不滿，另一方面也顯示他已具有某種呼風喚雨的能力。

他說，可靠的全國性民調顯示，有51％選民不支持民進黨繼續完全執政，40％支持；同時，有47％不樂見民進黨贏得2024總統大選，只有42％樂見。由此可見，2024台灣民心思變有跡可尋，但只具有中等強度，儘管還沒到強烈的程度。

他總結，2024政黨輪替執政的4個必要條件中，6年魔咒和民心思變都已浮現，另外2個條件尚未成熟。當大選還有半年光景，「2024台灣將出現第四次政黨輪替執政嗎？」，他的結論是「還充滿不確定」；易言之，八年魔咒是否應驗，仍有變數。