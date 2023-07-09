好市多昨（8）晚又傳出自美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」檢出致癌物環氧乙烷，輸入913.92公斤，已賣出757公斤，總計有1300人購買，好市多今表示，於5月24日至7月1日購買「油漬摩佐羅拉乾酪」的會員，可憑購買紀錄和會員卡辦理退貨。

好市多今（9）日指出，會主動通知在5月24日至7月1日購買「油漬摩佐羅拉乾酪」的1300名會員，可憑購買紀錄和會員卡辦理退貨作業，若有尚未食用完畢的商品，也可一併帶到賣場。好市多表示，會持續與主管單位會報，也會配合主管單位指示辦理，同時和消保官會晤。

食藥署說，好市多自美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」，1批共計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤（230盒），經高雄市衛生局抽樣檢驗，7月7日晚間檢出禁用農藥環氧乙烷1.277 mg/kg，已請好市多回收，將依違反食安法開罰6萬元以上。

事實上，好市多5月先是「冷凍三種綜合莓」被驗出A型肝炎病毒，後續冷凍草莓及藍莓也染A肝病毒，沒想到7月又再度發生「油漬摩佐羅拉乾酪」檢出致癌物環氧乙烷殘留，好巿多的食安管理恐讓消費者失去信心。