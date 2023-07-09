為期2天的2023年生態文明貴陽國際論壇8日開幕，中國氣象局在論壇上正式發布《中國氣候變化藍皮書（2023）》，指出中國大陸是全球氣候變化的敏感區和影響顯著區，升溫速率高於同期全球水準，氣候風險指數呈升高趨勢。

2009年起舉辦的生態文明貴陽國際論壇長期致力於推動生態文明與永續發展的理念傳播與實踐探索，是中國大陸唯一以生態文明為主題的國家級、國際性論壇。今年的主題是「共謀人與自然和諧共生現代化—推進綠色低碳發展」。

中國氣象局8日在論壇上正式發布《中國氣候變化藍皮書（2023）》，從大氣圈、水圈、冰凍圈、生物圈、氣候變化驅動因素等方面，發布中國、亞洲及全球氣候變化最新監測訊息。

中國國家氣候中心副主任袁佳雙在解讀藍皮書時表示，中國大陸是全球氣候變化的敏感區和影響顯著區，升溫速率明顯高於同期全球平均水準，氣候系統變暖趨勢仍在持續。他指出，2022年，中國大陸夏季平均氣溫、沿海海平面高度、烏魯木齊河源1號冰川末端退縮距離、多年凍土區活動層厚度等氣候變化指標創下新高。

而根據此次發布的藍皮書顯示，全球變暖趨勢仍在持續，而中國大陸升溫速率高於同期全球水平，極端高溫事件頻發趨強。值得關注的是，中國大陸氣候風險指數呈升高趨勢。1961至2022年，中國大陸氣候風險指數呈升高趨勢。2022年，高溫和乾旱風險指數均為1961年以來的最高值。

水圈監測方面，藍皮書指出，全球平均海平面持續上升，中國大陸沿海海平面總體呈加速上升趨勢。2022年全球平均海平面達到有衛星觀測記錄以來的最高位。地表水方面，中國地表水資源量年際變化明顯，青海湖水位連續18年回升。

藍皮書還指出，全球冰川消融加速，處於物質高虧損狀態。青藏公路沿線多年凍土退化趨勢明顯。中國植被覆蓋整體穩定增加，呈現持續變綠趨勢。另在氣候變化驅動因素方面，藍皮書顯示，太陽活動進入第25活動周的快速上升階段。此外，全球主要溫室氣體濃度逐年上升。