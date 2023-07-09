硬要把不同面額的股票，換算成相同面額來做股價的比較，是完全沒有意義的；會計師提醒，隨著彈性面額的實施，投資人勿再陷入面額10元的框架。

「為什麼這些公司的面額不是1股10元？」《財訊》報導指出，目前台股市場採用彈性面額的公司，在股票名稱上都會以「*」星號標示，共有14家公司：矽力、愛普、長華3家上市公司；港建、太景、聖暉、長科、朋億、91APP 6家上櫃公司；國邑、納諾、水星生醫、美賣、益鈞環科5家興櫃公司。

究竟，為何這些公司要採取「彈性面額」？有什麼好處？會影響股價嗎？與分拆公司有關嗎？投資人又該如何看待這些股票呢？

股價強弱與面額毫無關聯

《財訊》分析，首先，面額會影響股價嗎？以生技股水星生醫為例，有人認為：「水星的每股面額為0.25元，只有傳統面額10元的1/40；而當前股價25元，還原後水星的真實股價，應該是25元的14倍，高達1000元。」但這其實是完全錯誤的理解。關鍵就在於，面額的價格與股價毫不相關。

因此水星現在股價為22.5元，買進的成本就是1股22.5元，1張為1000股計算，就是2.25萬元；換句話說，即使每股面額不同，但交易價就是直接看股價。

《財訊》報導指出，早期主管機關為了便於交割和管理，將公開發行公司的股票面額統一規定為10元，在計算每股盈餘、每股淨值、每股股利，還有本益比的分析比較相當方便。久而久之，就習慣一切都還原到面額10元，之後再去評估價值。

法人指出，最常見的迷思，就是把資本額與發行股數混淆。從公式計算上，總市值是「股價×發行股數」；而資本額是「面額×發行股數」。結論就是：面額會影響資本額，但不會影響市值，也與股價無關。

第2，既然面額與股價無關，為何台灣還保留著彈性面額制呢？

承上所說，面額影響的是資本額，這對一家未上市公司來說，由於沒有股價作為參考，每股設定的面額愈低，可以降低募資的門檻，有利於引進新資金。進而對於新創企業來說，彈性面額可以讓公司的對外募資更有彈性，藉以滿足市場籌資的多元需求。

第3，上市公司分拆股票和面額有關嗎？

根據《財訊》報導，2020年時，長華電材在資本額不變的原則，將面額調整為1元，股數增加10倍，股價也調整為原本的1/10，從120元，變成12元，藉此活絡流通性。之後，愛普、矽力、聖暉、朋億、長華科技也都進行面額的調整，這情況其實就像是美股的分拆制度。