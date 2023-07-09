民進黨總統參選人暨副總統賴清德日前走訪台中東海商圈，有2名東海大學學生當面大讚補助私立大專學雜費政策很有感，其中一名男子卻被網友起底是東海大學學生會長，還曾參與高教平權記者會，遭網友質疑是安排好的。對此，民進黨立委許智傑9日批評，有些人雞蛋裡挑骨頭，刻意挑一個學生來擴大解讀，大家笑笑就好。

當時2名東海大學學生當面向賴清德致謝，指「原本每學期學費近5萬元，現在減免後剩1萬多，滿有感的」，但有網友質疑，此為明年2月才實行的法案，學生現在卻說很有感，認為2名學生根本是安排好的。

另有網友質疑，其中一名學生疑有參加「高教平權！青年關心定額補助私大學雜費方案」記者會，更奇怪的是，2名學生分別住台南和雲林，放暑假後卻待在學校附近，還剛好遇到賴清德。

對此，許智傑指出，賴清德推出補助學費的好的政策，不只是大學生支持，國民黨台中市長盧秀燕和黨主席朱立倫也加碼支持，能減輕學生負擔，給予家長更多幫助，是很好的事情，「有些人雞蛋裡挑骨頭，刻意挑一個學生來擴大解讀，大家笑笑就好。」