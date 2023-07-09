花蓮縣政府擔心經濟弱勢學子於寒暑假期間挨餓，補助餐費，每餐80元，可持學校發放的餐券至配合店家領取餐點，預計約有4000名學生受惠。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

暑假期間學校未提供營養午餐，花蓮縣政府擔心經濟弱勢學子挨餓，補助期間餐費，每餐80元，可持學校發放的餐券至配合店家領取餐點，預計約有4000名學生受惠。

花蓮部分偏鄉學童因家境清寒，每天就營養午餐最豐盛營養，縣府教育處考量學校寒、暑假期間，學校未提供餐食，自2009年起實施補助各國中小學校中、低收入戶學子午餐費，每餐70元，以餐券形式發放，可至配合的超商或便當店換取餐點。

然而，70元餐券近年已無法負荷大幅上漲的物價，教育處去年暑假起將餐費調整至80元，讓經濟弱勢學童能攝取足夠營養的食材，今年更在縣長徐榛蔚的裁示下擴大補助對象，納入家庭突發因素及經導師認定學生，免收午餐費，由就讀學校製發「幸福午食券」，讓學生能持券至配合店家領取餐點。

徐榛蔚表示，家庭經濟困難的學生由縣府來照顧，學校在學期當中提供免費的營養午餐，縣府則在寒暑假期間以「幸福午食券計畫」溫飽學子，讓學生不論在上學期間還是寒、暑假，都能享用午餐不挨餓。

教育處補充說明，學生暑假期間不論是到校參加課輔或各式活動，學校都可向縣府申請午餐補助，若暑假未到校期間，經濟弱勢學生有需求也能享有午餐補助，由就讀學校製發餐券，學生持券至鄰近配合的超商或便當店領取餐點，預估約有近4000位學生受惠。