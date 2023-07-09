陽光基金會今（9）日在高雄市鳳山區舉辦第6屆陽光歌手大賽，一些生命勇士包含罹患口腔癌的陽光歌手周則言，以及曾經全身35％燒傷的許智鈞出席歌唱比賽，兩人不向命運低頭，勇敢參賽。

58歲的周則言來自北部，他去年榮獲十大抗癌鬥士。他透過太太表示，19年前罹患口腔癌四期，當時一雙女兒才3歲，醫師告訴他開刀的成功機率是50％。周則言心想，還有一半的機會成功，因此勇敢接受開刀治療，戰勝命運。他是抱著學習的心情參賽，希望聽聽其他癌友如何克服發音。

28歲的許智鈞在國中時家裡發生大火，令他痛失父親與奶奶，他幸運地活了下來，但卻得面對全身35％燒傷的問題。他感謝陽光基金會在復健過程對自己的協助，並鼓勵他不要放棄。他今天將演唱「阿爸的膨紗衫」，將此曲獻給在天上的父親。

主辦單位表示，這次共有20名選手參賽，預計選出前5名。

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