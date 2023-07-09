天后李玟（CoCo）2日輕生送醫，急救三天仍宣告不治，享年48歲，噩耗曝光後震驚演藝圈，據悉，李玟生前與富商丈夫Bruce Rockowitz (樂裕民)當年辦婚禮共花費6億，且全都由女方出錢，最近有大陸金融博主挖出樂裕民的背景資料，發現他的身價不如外傳如此富有，甚至爆出他年薪僅300萬港幣，而二姊李思林也在該影片下方留言表示：「你是解釋最清楚的人，是我妹妹一手把他捧上去富豪榜為他拉攏自己的關係上位。」

近日，一名金融博主發布影片討論，李玟與加拿大籍老公樂裕民（Bruce PhilipRockowitz）的婚姻爭議，影片中博主特意挖了樂裕民的履歷，發現他根本不是網傳的40億富豪，他輟學後當上網球教練，其後認識了香港利豐集團的老總，進而走上了商業變現之路，但直到2003年時資產也就剛過千萬，現在年薪也不過300萬港幣（約新台幣1100萬），並非真正的富豪，而是一個「高級打工仔」。博主也表示，「這在某種程度上也就解釋通了，為什麼當年結婚時沒有簽婚前協議，這位富豪老公竟然感動到落淚。」

博主也透露，李玟似乎才是真正的有錢人，出道5年就給媽媽買了豪宅，1999年更成為成龍在好萊塢豪宅的鄰居，「實力絕對甩出老公幾條街。」博主猜測兩人離婚拉鋸原因，很可能是因為「財產分割做不完」，坦言：「憑什麼讓那個傷害自己的渣男，拿到自己一半的財產？！如果當年有簽婚前協議，那老公能在離婚中獲得的收益就非常有限，還會不斷出軌刺激她的情緒嗎？兩個繼女還會這樣對她嗎？」

此外，博主還非常直接在影片中加上字幕稱：「富豪老公竟是鳳凰男」。對此，李玟的二姐李思林（Nancy）看了這段視頻後，非常贊同這位博主的觀點，認為她解釋得很對很清楚，並直接在評論區留言，毫不留情地砲轟樂裕民：「你是解釋最清楚的人，是我妹妹一手把他捧上去富豪榜，為他拉攏自己的關係上位。」

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