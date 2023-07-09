義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天發表聲明，義大利遵守「集束彈藥公約」，禁止生產、轉讓和儲存集束彈藥。在大西洋聯盟的價值觀框架內，義大利希望這個公約的原則能普遍適用。

義大利「基督家庭」（Famiglia Cristiana）週刊今天報導，正如同美國總統拜登（Joe Biden）所宣布的，支持烏克蘭，但不使用集束炸彈。義大利總理梅洛尼的態度很明確，義大利遵守「集束彈藥公約」。

梅洛尼解釋：「我重申義大利譴責俄羅斯的侵略戰爭，全面和持續支持烏克蘭的抵抗，與盟國一起致力於為歐洲建立新的、更強大的安全模式」。此外，她也強調義大利支持烏克蘭的決心，但不會使用傷及無辜平民的炸彈。

報導指出，自第二次世界大戰起便已經使用集束彈藥。 這些容器內裝有數十或數百個其他較小的炸彈。當它們被發射並到達一定高度時，容器會開啟，且這些較小的炸彈會散布在非常大的區域，當它們撞擊地面時可能會爆炸傷及無辜百姓。

全球共有108個國家於2008年簽署了「集束彈藥公約」（The Convention on Cluster Munitions，簡稱CCM ），此舉被認為是人類反對集束彈藥的一個里程碑。

報導指出，「聯合國公約」禁止集束彈藥的原因主要是因為它們的不精確性，最重要的是許多未爆彈的問題，若被投放到較鬆軟的地面，集束炸彈就無法正常引爆。即使在多年之後，炸彈仍存在危險，繼續危害人類。 據估計，集束炸彈造成的傷亡中90%以上是平民，其中許多未成年人。目前俄羅斯、美國和烏克蘭尚未簽署這項公約。（編輯：韋樞）1120709