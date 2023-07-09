今年夏天熱爆，尤其中午前後體感溫度更飆破40度，熱到不開冷氣不行，一名網友好奇，變頻冷氣只設26度真的會涼嗎？引發熱議，不少人分享家裡換變頻冷氣後，設26度配上電風扇真的超涼，甚至冷到發抖要蓋被子。

原PO日前在PTT提到，以前的定頻冷氣要調到20度以下，才不會空轉耗電，但聽說現在的變頻冷氣設定26度，是最省電又舒服，有可能嗎？

對此，許多網友跳出來認證，家中變頻冷氣設26度，再搭配電風扇一起吹就超涼，不用再調更低的溫度，「真的！家裡近年換新變頻冷氣，26度+電風扇，冷到會加冷筍（台語，冷到發抖）」、「我都蓋秋天被子，很好睡」、「26要配風扇 沒風扇要24」、「外面那麼熱，加電扇+設26度就夠涼了」、「配電風扇無敵，26度蓋厚被子」。還有人表示，因為現在室外氣溫真的太熱，所以冷氣溫度不用調很低就有感，「真的熱到習慣室內29-30了」。

此外，台電之前也在臉書粉專分享，讓室內快速降溫的方法，包括白天拉窗簾、玻璃窗貼隔熱紙、出門前把電燈、沒用的電器斷電減少熱能來源，最後是拖地讓地板降溫，室內溫度也會跟著降。