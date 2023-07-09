樂壇歌后李玟（Co Co）5日逝世，享年48歲，李玟死訊震驚各界，演藝圈各大咖都發文悼念，表達對她的不捨，足以見識到李玟的好人緣，其中，香港資深歌手林子祥、葉蒨文夫妻就透露，李玟像正能量的女鬥士，但他們認為：「李玟其實也是一個脆弱的小女人」，一席話讓人心疼。

香港資深歌手林子祥、葉蒨文鮮少發表言論，根據《三立新聞網》報導，夫妻近日接受媒體採訪，談到李玟過世，罕見表達看法，夫妻表示，李玟很陽光、善良，她時時刻刻就像正能量的女鬥士，但他們認為：「李玟其實也是一個脆弱的小女人」，認為人的一生，需要看清自己、看透別人、看開事情。

李玟近年情緒不佳，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，2日在家中輕生，送院急救仍無效，最終於5日過世，李玟2月才因腿的舊傷復發，連走路都有問題，入院開刀的她，還拍片自封女戰士，「我要重新練習走路，希望大家陪伴我渡過這個艱難的路程。現在的我更加需要你們，你們永遠都在我心裡面，永遠愛你們」，如今卻離世。

至於李玟後事，李玟的家人日前透露，將舉辦佛教喪禮，並考慮到她生前很疼愛歌迷，計畫在兩岸三地舉行歌迷追思會，外傳李玟頭七儀式將在台灣隔海誦經，對此，李玟二姊李思林（Nancy）否認，她們沒有安排任何儀式，至於告別式時間？李思林僅透露，「如果有確定，一定會通知大家。」

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