日本放送協會（NHK）報導，受鋒面旺盛發展影響，九州北部及中國地方降下非常激烈大雨，島根縣及山口縣兩天累積雨量都超過200毫米。

日本氣象廳觀測，截至今天上午10時止的1小時雨量，島根縣大田市溫泉津地區為62.5毫米、福岡縣久留米市為60毫米、佐賀縣鳥栖市為54.5毫米。

而過去48小時累積雨量，松江市鹿島地區為239毫米，已超過往年7月一整個月的雨量；島根縣出雲市、山口縣下關市及佐賀縣鳥栖市等地，也都超過200毫米。

由於山口縣、廣島縣、島根縣、福岡縣、佐賀縣及大分縣發生土石災害的危險性非常高，當局已針對部分地區發布「土石災害警戒情報」。

目前預測鋒面將滯留到7月11日，所以從西日本到東北地方靠日本海側為主的地區，可能出現伴隨雷擊的激烈降雨，且激烈降雨時間可能拉長。

截至目前為止所知災情，包括7月8日下午有一輛車掉落島根縣出雲市伊野川被沖走，車內男性駕駛並未脫困，由於河水過於湍急，警消人員必須等河川流速趨緩後才能展開搜救。

另外，警消方面表示，山口縣下關市生野町發生土石崩落造成道路受阻，但並未波及民宅；下關市部分地區傳出民宅淹水災情，所幸至今未接獲有人受傷的通報。

每日放送（MBS）報導，JR西日本公司表示，受到大雨影響，山陽新幹線廣島站到小倉站雙向列車暫時停駛。

山陽新幹線今天上午8時30分起停駛區間為廣島站到博多站，但之後確認博多站到小倉站可安全行駛，因此從上午10時過後恢復該區間行駛。

停駛主因為設置在山口縣下關市的雨量計，顯示雨量已達停駛規範。至於目前仍停駛中的廣島站到小倉站區間，預計下午一時後可望復駛。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120709