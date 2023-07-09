這兩天，杭州市民高女士意外發現上個月在市區租借的一台共享充電寶（行動電源），充1小時30多分鐘竟然收取了8元（人民幣，下同），4月連續兩次使用怪獸充電的共享充電寶，兩次扣費合計更高達50多元，她質疑明明沒有租借很久，為何費用如此之高，通過對比歷年價格，她發現，共享充電寶漲價了，而且漲得飛快。

根據紅星新聞報導，翻閱記者個人歷年來的共享充電寶使用記錄，可以明顯看到從2021年的1元、1.5元每小時，到如今4元起步，共用充電寶價格翻了3、4倍之多，的確超過了不少人的心理預期。

如今共享充電寶的「性價比」也逐漸飽受爭議，使用者楊女士認為，自己用完了充電寶的全部電量，結果手機只充進去了30％的電量，如果開影片、地圖導航之類的大應用，充的速度可能還趕不上掉電的速度。「有一次我在餐廳租借了一台充電寶，結果飯都吃完了才充進去了10％，才出餐廳門，連計程車都沒打上電就掉完了，等於白扔了一筆錢。」

具體觀察目前市面上的共享充電寶收費情況，透過走訪杭州主城區商圈、街頭便利店、醫院、熱門景區等多個共享充電寶使用場景，並調查了12處不同品牌的共享充電寶的價格，涉及包含怪獸充電、小電、街電（含搜電）、美團、來電等5個充電寶品牌。

經過調查後發現，這12處共享充電寶，每小時租借費用，基本都要從4元起步，每24小時封頂價格從20元到50元不等。