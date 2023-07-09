RISC-V陣營獲得科技巨擘力挺，還有頭號勁敵變相漲價，讓晶心科決定砸大錢投資，準備好好把握這次難得的市場機遇。

根據《財訊》報導，台灣唯一一家嵌入式處理器矽智財授權公司、全球前3大開放性指令集架構RISC-V矽智財供應商—晶心科，第1季難逃景氣不佳與半導體庫存衝擊，也陷入虧損的窘境。儘管如此，晶心科在下半年營運表現有機會迎來兩大轉機。

第1個轉機是，在輝達（Nvidia）、三星、蘋果、高通（Qualcomm）、谷歌等科技大廠紛紛表態支持RISC-V，認為相較於長年稱霸嵌入式處理器市場的x86、安謀（ARM）架構，具備更低功耗、更低成本且更高靈活度。

安謀變相漲價 助攻RISC-V

第2，5月安謀已申請在美國那斯達克掛牌上市，近期並傳出將在上市前提高收入，以吸引更多投資人，因此計畫從原本以晶片價格調整為以終端產品售價訂定授權金，此舉等於變相漲價，被視為將提高RISC-V市場滲透率的一大助力。

事實上，《財訊》報導指出，晶心科為擴大投資，2021年就在盧森堡證交所發行GDR，募得35億元資金。「我們要推動一個台積電7奈米測試晶片專案的研發。」6月，晶心科董事長林志明接受《財訊》專訪時透露，從2022年始，晶心科已投入2~3億元測試晶片開發，一來是透過此晶片向客戶呈現晶心科RISC-V處理器的效能，二是讓客戶用這個晶片與載板模擬的環境去驗證他們接下來要開發的產品設計效能後，提高取得RISC-V授權的意願。

舉例來說，如果把晶心科的RISC-V矽智財比喻為「引擎」，客戶可以透過設計「引擎」及其周邊，開發出跑車、貨車或機車。但在正式開發之前，客戶必須要先確認「引擎」的性能，所以要先「試車」。也因此，晶心科需要透過汽車的模擬環境（指測試晶片）向客戶展現「引擎」的效能，再來是讓客戶在「汽車的模擬環境」驗證跑車、貨車或機車的效能，如果覺得不錯，就會下單採購（付費取得授權）。

只是，根據《財訊》報導，過去嵌入式處理器矽智財授權公司，都是採用可彈性重複使用、但價格昂貴的FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）來製作「模擬環境」；但隨著愈來愈多科技巨擘表態支持之後，可以預期RISC-V的市場滲透率有機會大幅增長。

「我本身也在董事會，知道谷歌確定會支持RISC-V，所以晶心科遲早也會需要測試晶片。」同時也是RISC-V董事會成員的林志明很肯定地說，這也是晶心科寧願砸下將近1/3營業額的費用，去生產大量測試晶片的關鍵原因：一來是降低提供愈來愈多客戶「模擬環境」的成本，其二是處理器速度已高達千兆赫（GHz），而現今的FPGA已難再應付如此高速的要求，改用測試晶片已勢在必行。