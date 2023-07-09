台中市豐原區豐勢路國道四號高速公路下方的巷子，有一輛小客車自昨天早上停到晚上，在地居民察覺有異，通知當地翁社里長吳安修前往查看，吳安修到場發現1名女子臉色蒼白坐在車內駕駛座上，趕緊報警，警方到場發現洪女因不明原因死亡，將報請檢察官相驗，釐清案情。

豐原翁社里長吳安修昨晚接獲里民通知表示，早上出門見1輛小客車停放在豐勢路國道四號高速公路下方的巷子，傍晚運動時見那輛車子還停放在當地，且車上好像有人，吳安修趕往現場查看，發現小客車駕駛座上有名女子，且臉色非常蒼白，疑已經往生，趕緊報警處理。

豐原警分局翁子所於昨晚7點多接獲報案，到場破窗後，發現女子陳屍小客車駕駛座，全身僵硬，已死亡多時。洪女丈夫到場表示，洪女平日有就醫。警方表示，因死因不明，今天將報請檢察官相驗，以釐清死因。

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