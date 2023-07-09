本次SGS中有許多經典IP邀玩家一起線下同樂，包括即將迎來三周年的戰術攻防RPG《明日方舟》、Roguelike策略手遊《雲圖計劃》、槍械擬人戰鬥遊戲《少女前線》都為現場玩家準備了專屬活動，而《寵物島Livly Island》則有台灣限定精美好禮，經典MMORPG《黑色沙漠》也首度加入。現場更首度有大型遊戲機台進駐，經典IP《七龍珠》衍伸出的的獨立作品《七龍珠英雄》卡片遊戲機台，還有飛鏢界最受歡迎的《DARTSLIVE》飛鏢機等。

SGS與遊戲品牌攜手打造、全新推出的主題特區，則將帶來最新的遊戲體驗，在「PlayStation 5體驗區」中，預計於今年秋季發售的《索尼克 超級巨星》將首度於展場開放試玩，還有經典IP作品《刀劍神域 異絆集結》、《NARUTO X BORUTO火影忍者 終極風暴羈絆》，以及將於7月13日上市的《瑪莉的鍊金工房Remake～薩爾布魯克的鍊金術士～》都首度於展場開放試玩。Nintendo Switch同樂特區」中，玩家則能夠搶先體驗今年8月30日發售預定的節奏動作遊戲《Samba de Amigo：歡樂搖搖派對》現場試玩，還會有即將上市的動作RPG《東?幻都 eX+ for Nintendo Switch》。

SGS特色的「Indie House Summer 獨立遊戲專區」中匯集來自5個國家地區的40組團隊展出逾50款遊戲，包括智慧之眼工作室的360度全方位節奏遊戲新作《Lily Fantasia》、由GameNobility遊戲貴族打造，探索台灣調酒文化秘密風味的《呷某Bar》等；而「夏日桌遊樂園」則由25家企業及工作室帶來50款作品，此外還有親子體驗區，每日將有專業小老師教學，無論是剛踏入桌遊界的新手或是年紀較小的孩子，都能在循序漸進的帶領下感受樂趣。