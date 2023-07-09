屏東丘姓男子遭一名賣淫女子指控，從晚上到凌晨陸續性侵她3次，害她身心受創，提告鬧上法院。丘男反駁，是女子不滿事後只拿到1000元才告他性侵。一審認定女子事隔多日還與丘男上汽車旅館，不像被性侵的反應，判丘男無罪。高雄高分院認為，女子說詞、證據可疑，也無新事證，依「罪證有疑，利歸被告」原則，仍判丘男無罪，可上訴。

女子控告，丘男2021年7月間某晚，以帶看房子與付房租為由，約她在丘男住處見面。女子不疑有他，單獨赴約，沒想到丘男竟帶她進房間，徒手抓住她的雙手，用體型、體重的優勢壓制她，在床上性侵她得逞。當晚11點多，丘男竟強壓女子的頭靠近生殖器，逼迫女子為他口交。隔天凌晨4點多，丘男又以同樣的方式性侵她。

丘男當庭喊冤，他承認確實有和女子發生性關係，但是是女子同意的，過程中他曾問「能不能幫我口交？」女子聽了直接照辦，從開始到結束女子都沒有說「她不要」，女子回家前，他還貼心給付1000元車資。隔幾天2人又相約在汽車旅館見面，女子才不爽說「只有1000元，太少了」要告他。

一審法官查出，女子對於丘男是否使用暴力、她是否有反抗，筆錄內容多有矛盾。事發後還兩度和丘男外出購物，沒把握機會逃跑或求救，隔天晚上還與丘男約在汽車旅館見面，實在與一般人遭性侵的反應不同，女子更遲至事發3天後才驗傷，無明顯證據證明丘男性侵她，最後判無罪。

檢方不服上訴，強調女子是從事性交易特種行業之人，在性與金錢轉換，及後續處理事情之態度，與一般被害人未必一致。尤其該案又是熟人性侵案件，女子為了避免生活形態改變，或因擔心報警，才隱忍不發，與常情並不相違。

法官反駁檢方，不能因為女子從事特種行業，就合理化相關指控，甚至反推丘男性侵，此與「證據裁判、罪疑唯輕」原則違背。鑒於檢方提不出積極新事證，本著「罪證有疑，利歸被告」的刑事訴訟法理，最後仍判丘男無罪，可上訴。