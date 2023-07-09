為感念前台大醫院院長戴東原對台灣醫療之奉獻與領航，台大醫院今日上午舉辦戴東原追思會，邀請許多醫藥界大老前來致詞、追思，並由行政院長陳建仁代表頒贈總統褒揚令。陳建仁指出，他這一生共與戴東原教授發表25篇學術論文，而戴更對他的烏腳病研究有著相當重要的啟發，可說是沒有他就不可能完成。

戴東原生前曾擔任台大醫院第九任院長，同時也是台灣糖尿病權威，他在5月16日上午於睡夢中辭世，享壽84歲。其生前致力糖尿病學術研究貢獻，獲獎無數；並在擔任台大醫院院長期間改善醫護人員待遇，備受後輩推崇。

戴東原出身屏東，台大醫學系畢業後，於日本國立新潟大學取得醫學博士，隨後返台擔任台大醫學院教授與台大醫院院長，其父戴炎輝曾任司法院長，同時也是陳建仁父親陳新安的同窗好友。

陳建仁致詞時表示，他在1985年自美返台任教，當時台大公衛系主任楊志良詢問他有無意願與戴東原合作糖尿病的流行病學研究，雙方自此展開在工作上的合作，前後總共發表25篇論文。

陳建仁指出，與戴東原教授合作時相當愉快，「雖然他問問題時很嚴厲，但總是笑著問，因此讓我沒什麼壓力」，而他後來展開烏腳病研究時，也深受戴東原的指導，認為應結合糖尿病、高血壓方面的研究，最後證實慢性砷中毒會引起糖尿病、高血壓，因此可說「沒有戴老師就不可能發表烏腳病研究」。

台大醫院院長吳明賢則回憶，戴東原在擔任台大醫院院長期間的最大貢獻就是改善醫護人員待遇，當時北榮、三總因為有獎勵金制度，醫護人員待遇遠高於台大，而台大受限於教育部管轄，並無獎勵金制度，最後是由戴東原極力爭取，才取得醫護獎勵金。

吳明賢表示，戴東原擔任院長期間有著多項建樹，例如在民國84年就成立國內公立醫院第一間安寧病房，而台灣首座公立兒童醫院－台大醫院附設兒童醫院更是在其任內規劃設置，對國內醫療具有相當重大的意義。

為感念戴東原對醫學的貢獻，今這場追思會除行政院長陳建仁出席外，還有台大校長陳文章、台大醫學院院長倪衍玄、台大醫院院長吳明賢、健保署長石崇良等人，一同為戴教授的傳奇一生致上最高敬意。