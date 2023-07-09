天王周杰倫自去年底展開2023年「嘉年華」世界巡迴演唱會，而近期傳出「周杰倫呼和浩特演唱會人民幣10萬塊錢拍照」，對此，主辦單位也發出聲明否認「切勿相信各種非官方渠道散布的諸如收費合影、收費點歌等虛假訊息，避免造成個人財產損失」。

根據大陸媒體《環球時報》報導，先前大陸社群上竟出現「呼和浩特演唱會花人民幣10萬元（約台幣40萬元）就可以和周杰倫合照」的貼文，引發網友熱議，甚至還有粉絲提問「如何申請？」、「花錢如願我願意」。

對此，山西星台光影文化娛樂隨即發出聲明否認，「周杰倫演唱會呼和浩特站以及其他各站，沒有安排與周杰倫拍照環節，更不存在任何形式的收費合影。凡涉及上述內容的傳播、推銷，均涉嫌虛假宣傳和詐騙」最後公司也呼籲，希望粉絲能夠增強防範意識「切勿相信各種非官方渠道散布的諸如收費合影、收費點歌等虛假訊息，避免造成個人財產損失」。

主辦方發出聲明否認。（圖／擷取自微博）

事實上，周杰倫演唱會也吸引不少藝人前來朝聖，包括大陸男星鄭愷、龔俊，連在大陸擁有千萬粉絲的男神李現也前來觀看演唱會，更在現場大聲向周杰倫表白。