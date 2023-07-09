去年0918強震重創花蓮玉里大橋，目前正進行新大橋興建工程。（本報資料照片）

天氣炎熱，全台彷彿烤蕃薯「燒燙燙」，位在花東縱谷的花蓮玉里鎮日前出現39.1度高溫，以致網路流傳一則台9線玉里大橋橋面隆起斷裂影片，上頭還寫上「花東9號公路熱到爆」文字，引起民眾熱議，擔心橋梁熱到變形，行車恐有安全疑慮。對此，公路總局澄清，影片為去年918強震時拍攝，橋梁已修復完成並將興建新大橋。

西南風影響，全台天氣炎熱，網路近日流傳一則台9線玉里大橋橋面隆起斷裂影片，畫面顯示，玉里大橋南下路段橋面隆起斷裂，車輛無法通行，許多民眾下車查看，議論紛紛，除拍攝者在影片指出南下、北上橋面都有隆起狀況，還有人在影片上寫著「花東9號公路、熱到爆」。

由於玉里大橋是花蓮南區的交通命脈，影片流出後，許多民眾擔心高溫造成橋面隆起，恐影響行車安全，陸續轉發提醒親友行經時需多加留意，公路總局蘇花公路改善工程處第四工務段收到影片後，趕緊了解詳情，卻發現是一則烏龍影片。

經查該影片為去年9月18日花東大地震時，民眾所拍攝的畫面，公路總局蘇花改工程處第四工務段表示，台9線玉里地區相關橋梁橋面、伸縮縫已於震後一周內修復完成且恢復通行。由於目前正值暑假期間，國人規畫暑期旅遊，呼籲民眾勿將轉發舊照片及影片誤導他人，進而影響花東旅遊觀光產業。

蘇改處還說，玉里大橋改建工程已在今年2月底開工，工程期間採半半施工，開放一橋雙向通行，其中南下線舊橋已全數拆除，開始進行新橋的橋梁基樁工作，待興建完成後再啟動北上線的工程，整體工程預計2027年完工。