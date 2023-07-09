趙月蓉在越南拍攝的婚紗照。（移民署提供）

泰國新住民來台生活，趙月蓉常去吃泰國料理一解思鄉之愁。（移民署提供）

移民署北區事務大隊台北服務站，7日舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請到來自泰國的趙月蓉分享如「巧克力一樣濃情」的夫妻相處小故事，並與學員一同手作巧克力甜甜圈造型吊飾，象徵圈起夫妻之間永遠的甜蜜與濃情。

泰國新住民愛先生像周杰倫 移民署辦活動分享生活點滴

31歲的趙月蓉，曾在銘傳大學學習中文，2017年從事房地產仲介時結識老公，兩人立即墜入愛河，開始遠距離戀愛。趙說，她因喜歡藝人周杰倫，覺得先生長得像周杰倫，兩人開始到各國遊玩，相戀1年決定在泰國舉辦傳統的婚禮，婚後與先生來台定居。

趙說，她特別喜愛台灣藝人周杰倫，除了覺得先生長得很像周杰倫外，兩人共同養育的4歲兒子，出生月、日也是與周杰倫生日同一天。趙參加移民署舉辦的活動，憑藉亮麗的外表，成為移民署擴大自行到案的泰國新住民代表，

趙月蓉參與活動分在台生活經驗，她表示，自己陷入產後情緒不穩定的情形，幸虧有先生一起分擔家務、照顧寶寶，一起去吃太太想吃的麻辣鍋或是泰國料理，一解思鄉之愁。