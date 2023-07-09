藝人于美人參選台北市第五選區（北中正、萬華）立委，遭民進黨立委參選人吳沛憶酸很少在基層看到于。于美人對此直言，如此政治語言不該由一個高學歷年輕參選人，她實在很失望，「好的不學學壞的」。

于美人今與前台北市副市長黃珊珊到南門中繼市場拜票，面對吳沛憶稱很少在基層看到于美人，她反駁，上個月已經跑完中正、萬華所有里，被吳說成是工讀生在跑，令人相當失望，吳沛憶顯然沒有查證。

于美人強調，她一直期待高學歷年輕參選人，能針對市民關心的區域發展、國家政策進行辯論，但吳卻說出這樣的政治語言，「真的覺得好的不學學壞的」，如此政治性語言不該由年輕參選人說出口，操弄選舉。要跟這樣的邏輯對話，實在很失望，希望多討論一些攸關民生、選民關心的政策。

針對私校補助，她表示不反對編列完整教育預算，但這筆錢不是民進黨出，而是國家的預算，如何花必須經過討論，也要注重教育品質，關心有無給予教師足夠尊重？教師能否專心教學，沒有其他負擔？

于美人說，其實各大專院校校長在私校補助出來前已與教育部討論過相關問題，當時教育部回答是沒有錢，為何2個禮拜後卻突然有錢補助？這中間的轉折大家都想知道，未來進入國會會幫人民找到真相。