法新社報導，在混凝土、磚塊和金屬監獄中，工業電扇吹出熱氣，並沒有真正冷卻空氣。

多數監獄沒有空調，室外溫度超過攝氏40度時，牢房內會感覺更熱。

接受法新社採訪的囚犯、刑滿獲釋者和家屬表示，一些囚犯破壞牢房的廁所，讓水溢出，就這樣睡在上面。也有人會弄濕衣服來保持涼爽。

最近幾週，在亨茲市（Huntsville）埃斯特爾監獄（Estelle Prison）服刑16年、現年35歲的馬蒂爾，已4度出現與高溫相關的健康問題。

他打電話告訴家人，「我剛剛昏倒了，醫務人員拒絕見我，我不知道該怎麼辦」，家人隨即打電話給監獄管理人員尋求幫助。

馬蒂爾說，囚犯意識到附近牢房裡有人昏倒時，他們會大喊以引起警衛的注意，但因為人手短缺，常常會延誤處理。

熱昏的囚犯會被帶到監獄有空調的行政區「喘息」，囚犯們會試圖把逗留時間拉長。

「德州論壇報」（Texas Tribune）報導，6月至少9人因心臟病或其他可能與高溫相關的原因死於州立監獄。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120709