今天凌晨3時許，台北市和平東路一段巷內發生墜樓案，一對45歲、5歲的母子，從住處7樓墜下，母親當場死亡，小孩送醫2小時後仍宣告不治。據了解，這名墜樓女死者近來飽受情緒障礙困擾，家中桌上留有敘述心情的字條，也約略提及到財務的問題。警方調查後，初步排除外力介入，將報請檢察官相驗，釐清死因。

9日凌晨3時許，寧靜的和平東路巷內有人墜樓，女子當場死亡，一旁小孩重傷送醫仍回天乏術。警方上樓調查時，女子住處7樓，還有其同住的母親與姊姊，她們都在睡夢中被驚醒，才知家人已墜樓，嚇得說不出話來。

警方在屋內找到墜樓女子留下的字條，提及她最近所受情緒以及財物方面的困擾，經查她有相關就診記錄。據了解，5歲男童是她所生，但沒登記結婚，平日沒與她住在一起，這週末剛好由她照顧，豈料卻雙雙墜樓身亡。

警方已通知同住的死者母親、姊姊和男童生父到警局指認製作筆錄。警方從現場跡證與監視器畫面等，初步排除外力介入，但墜樓詳細原因，仍待檢警深入調查。

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