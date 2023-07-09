9月底前，預訂16800元的宴會桌菜，每桌再送價值超過3000元的「鹽焗鮮鮑魚」一盤。（龍軒傳承提供）

9月底前，預訂16800元的宴會桌菜，每桌再送價值超過3000元的「鹽焗鮮鮑魚」一盤。（龍軒傳承提供）

「烤鴨五吃」特選每隻重達3.5公斤的宜蘭櫻桃鴨，先以獨家配方醃製後窯烤，最後再淋熱油增加外皮脆度。（龍軒傳承提供）

一般的宴會桌菜罕見烤鴨五吃，烤鴨五吃是品牌的鎮店之寶，宴會桌菜和單點菜色都可以吃到。（龍軒傳承提供）

最重工序的砂鍋雞湯是「龍軒傳承」的秘密武器，每鍋皆熬煮8至10小時，耗時費工。（龍軒傳承提供）

擬真造型港點是餐廳的特色，像是「玉米奶凍」、「鮮蝦啤梨果」等，好看好吃。

因應疫後隱密性、安全性需求，業者打造30個私人包廂空間，共能容納4到30人不等。（龍軒傳承提供）

餐廳2樓的「現流鮮市」是品牌最大亮點，活水魚缸內有各式生猛活跳海鮮，直接把漁港搬到餐廳。（龍軒傳承提供）

自家漁船的漁獲從產地直送餐廳，大型水缸內的新鮮海產，現點現煮，新鮮看得到、也吃得到。（陳韻萍攝）

後疫情「食」代，民眾商務宴客需求強勁，餐飲業紛紛動起來，搶食龐大的聚餐商機。台北市中山區全新複合式餐廳「龍軒傳承」近期開幕，占地千坪，標榜擁有北市最多包廂數，集結粵菜、港點、火鍋、現流海鮮於一身。新開店首波美味饗宴強打價格16800元起的10人宴會桌菜，網羅龍蝦、龍虎斑和櫻桃鴨等海陸佳餚；9月底前，預訂16800元宴會桌菜，每桌再送價值3000元起的「鹽焗鮮鮑魚」一盤，霸氣加菜。

金牌名廚坐鎮掌杓 宴會桌菜祭烤鴨五吃迎賓

「龍軒傳承」是藍海國際餐飲集團旗下新餐廳，業者找來超過50年掌廚資歷的「粵菜宗師」陳錫潘主廚為廚藝顧問，許多粵菜老饕應該都聽過陳錫潘主廚，他曾服務於香港敦煌酒樓、日本金臨門酒家、台北老爺酒店、添好運等知名餐廳及飯店，連蔣宋美齡女士、日本明仁天皇夫人美智子皇后都曾品嚐過他的料理。

另一位擔任行政主廚的鍾易庭，曾任職過連鎖品牌星級飯店，也曾在2019與2023年代表僑委會「台灣美食國際巡迴講座」，出訪印尼、愛爾蘭、英國、荷蘭和捷克，更在2017年的「紐西蘭國際名廚挑戰賽」榮獲金牌，還曾榮獲Now Travel Asia Award 2019亞洲地區年度旅遊大獎中的「亞洲最佳廚師（Asia's Top Chefs）」，是台灣唯一獲獎的連鎖飯店品牌主廚。「龍軒傳承」主廚團隊陣容堅強，名廚們運用各自底蘊深厚的拿手絕活，精彩演繹各式傳統及新派粵菜，打造全方位的餐飲饗宴。

餐廳大手筆找來名廚獻藝，在菜色上想必花了不少心思，「龍軒傳承」雖是粵菜餐廳，除了經典粵菜，也吃得到精緻港點與台灣人最愛的火鍋，還有現流新鮮魚獲，像是龍蝦和龍虎斑等當季海味，更有煲煮超過8小時的砂鍋雞湯系列可直接外帶。

看好疫後宴會需求暢旺，「龍軒傳承」開店首波強打16800元的宴會桌菜，菜色包括「招牌水姑娘龍蝦伊麵」、「蔥爆鮮露龍虎斑」、「金牌叉燒酥」等好料，菜色中最特別的就是鎮店之寶「烤鴨五吃」，翻轉一般宴會桌菜刻板印象。「龍軒傳承」行銷代表李培瑜表示：「海鮮與烤鴨是粵菜常會出現的經典美食，也是我們的主力產品，我們期許餐飲有飯店的品質，但價位更親民。」

「烤鴨五吃」分別為片皮鴨捲、櫻桃鴨握壽司、三杯杏菇炒鴨骨、蘿蔓松子炒鴨鬆和酸白菜鴨架煲；特選每隻重達3.5公斤的宜蘭櫻桃鴨，先以獨家配方醃製後進行窯烤，最後再淋熱油增加外皮脆度。行政主廚鍾易庭強調：「我們的片皮鴨是連片帶肉的手法，吃起來口感更豐富。」值得一提的是業者標榜烤鴨免預訂，隨時來店都可享用，基本是四吃，加價300多元可再享一吃。

粵菜料理中，煲湯占有舉足輕重的地位，也可顯現廚師的手藝；其中最重工序的砂鍋雞湯，可說是「龍軒」的秘密武器，像是「松茸響螺雞湯」、「松茸花膠雞湯」和「首烏花旗參燉烏雞」每鍋皆熬煮8至10小時，燉煮到雞肉入味，並以乳白色湯底為基底，再進行第二階段熬煮，湯味濃醇鮮美，雞肉入口即化，讓人一碗一碗吃不停。除了宴會桌菜，餐廳也提供單點菜餚與套餐，此外，擬真造型港點也是餐廳的特色，像是「玉米奶凍」、「鮮蝦啤梨果」等，好看好吃。

包廂、宴會廳滿足需求 「現流鮮市」新鮮吃得到

「龍軒傳承」插旗台北市美食一級戰區的中山區，以全新複合式餐飲型態呈現，占地千坪的空間設計，每層樓都各有特色；因應疫後隱密性、安全性需求，業者打造30個隱密性極佳的私人包廂空間，共能容納4到30人不等，即使是散客也能到店用餐。而3樓更設有可容納250到300人的宴會廳，滿足消費者和婚宴的多元需求。

除了包廂與宴會廳外，餐廳2樓的「現流鮮市」是品牌最大亮點，「除了海產店、海產攤有現流海鮮外，其他餐廳少見這種高檔的現流海鮮超市。」自家漁船的漁獲從產地直送餐廳，大型水缸內的生猛活海產，不管是龍蝦、龍虎斑、波龍、鮑魚等，通通看得到、吃得到，現點現煮，有一種把漁港搬到餐廳的霸氣感。

民眾到店用餐，可挑選喜歡的海鮮，請廚師以粵、台、川味與日式料理手法烹調，也可選擇製成日式生魚片，甚至直上3樓火鍋區，讓食材搖身一變成鍋物主角，從產地到餐廳，打造一站式的完整服務。如果不內用，民眾可直接選購店內的海鮮帶回家自己料理，業者希望提供消費者最多元化的嚐「鮮」選擇。

案會桌菜中的「招牌水姑娘龍蝦」與「蔥爆鮮露龍虎斑」是2樓「現流鮮市」直接撈起直送廚房烹調，來自澳洲品種的水姑娘龍蝦，蝦膏豐富濃郁，龍蝦肉質脆彈，本身帶有特殊香氣；而龍虎斑的特點就是同時擁有龍膽石斑Q彈富有膠質的魚皮，又有老虎斑魚肉的細緻，吃起來更具大海的鮮味。