民進黨總統參選人賴清德昨（8）日到東海商圈，遇到2名東海大學學生大讚對補助私立大專學雜費政策很有感，其中一名男大生被起底是東海大學學生會長，此事因而遭質疑是安排好的。賴清德競選辦公室成員對此回應，學生會長是發現賴清德到了自己的生活圈，因此才會過去表達意見，但這番話卻被網友抓到破綻，並諷刺「要不要回去先看看影片再來護航」。

賴清德昨在東海商圈巧遇2名大學生，其中1人提到，每學期學費本來5萬多元，現在減免下來剩1萬多，蠻有感的，「我原本都要在外面打工啦，但現在...可以不用了」；賴隨後好奇表示，「你們剛好在這附近是嗎」，男大生回應，「我們是東海學生，剛好在這附近」。

由於補助私立大專學雜費政策目前尚未上路，賴清德與2名學生的對話也遭質疑是安排好的。據《TVBS新聞網》今報導，賴清德競選辦公室成員透露，賴走訪東海商圈是未公開行程，可能是不小心傳出去，才會有很多民眾出現在現場。

該成員強調，行程結束後，才得知與賴清德對話的其中一名男大生是東海大學學生會長，而學生會長在乎學生權益是很自然的事，且他們確實是私校生，對這次的政策想必很有感，知道賴要前往東海商圈，衝過去表達意見也相當合理。

相關報導被轉傳至PTT後引發熱議，有網友發現，男大生明明說是剛好在這附近，該幕僚卻稱是知道賴清德要前往，因此刻意衝過去的，「這位幕僚你要確定欸」，也有許多網友諷刺指出，「要不要先統一說辭」、「這幕僚要不要回去先看看影片再來護航」、「草包幕僚」、「現在是拿到不同劇本嗎」、「不連戲啦」、「不要拗了」。