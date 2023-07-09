許多人都想知道長壽的秘訣，不妨就從飲食開始。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼分享，一份2021年的台灣研究，欲探討台灣人飲食習慣和總死亡率的關聯性，經過18年追蹤列出12項食物，其中9項跟總死亡率呈負相關，分別是富含Omega-3海水魚、淡水魚、其它海鮮如蝦蟹、蔬菜、海帶、蘑菇、水果、牛奶及茶；另外有3項則呈現正相關，包括高脂肉類、發酵蔬菜及含糖飲料。

醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，良好飲食、運動及睡眠是健康的根基，否則吃再多保健補充品也沒效。在飲食方面，一份2021年的台灣研究，欲探討台灣人飲食習慣和總死亡率的關聯性，經過18年追蹤，該研究列出12項食物，其中9項跟總死亡率呈負相關，也就是死亡率較低，分別是富含Omega-3海水魚、淡水魚、其它海鮮如蝦蟹、蔬菜、海帶、蘑菇、水果、全脂或低脂牛奶及茶。

不僅如此，該研究也列出與總死亡率呈現正相關，即死亡率較高的3項食物，包括高脂肉類、發酵蔬菜及含糖飲料。蔡明劼說明，這3項食物之所以死亡率較高，主要是被認定跟心血管疾病、代謝疾病或某些特定癌症相關。不過，他也強調並非一口都不能碰，若真的很擔心，減少攝取頻率即可。

另外有人疑問，為何蔬菜是降低總死亡率的好食物，一旦發酵後就成為增高死亡率的壞食材？對此，蔡明劼表示，發酵蔬菜也有分很多種，而醃製食物常有較多鹽分，被認為跟心血管疾病有關，關鍵還是在製作方式。