雲林縣府地政處自7月16日起標售小東勢第重畫區內碩果僅存的大面積產業用地，圖為招標資訊。（雲林縣府提供）

雲林縣斗南鎮小東市地重劃區去年開闢竣工啟用，雲林縣府已辦理3次標售，小坪數的乙種工業用地被搶購一空，縣府即將釋出4筆碩果僅存的大面積產業用地，本次標的物限期3年內開發，未符合開工期限及最小開發規模者，縣府將以原決標價無息買回。

受到台商鮭魚返鄉以及中小企業蓬勃發展帶動，各縣市產業用地均供不應求，雲林縣府以市地重劃辦法催生延宕40年的斗南鎮小東工業區，去年竣工啟用，縣府正進行最後一波抵費地標售。

縣府地政處指出，迄今已辦理小東重劃區抵費地3次公開標售，坪數較小的產業用地全部售罄，各種產業也陸續進駐；7月16日起標售區內碩果僅存的大面積產業用地，包括新東段35號及37 地號（計2萬4203平方公尺）、新東段91及95地號（9545平方公使）、新東段105地號（4739平方公尺）、新東段134 地號（7754平方公尺）。

縣府表示，為地盡其利加速開發時程，本次祭出開發限制條款，得標人應於土地移轉登記完成後3年內取得建造執照並申報開工，如取得建造但尚未興辦開工者得展延1年，展延2次為限。

縣府說，未符合「開工期限及最小開發規模」者，縣府得要求得標人於指定期限內回復原狀後，依民法規定以原決標價無息買回，所衍生之相關行政規費、稅賦及已支出的土地改良費用，均由得標人負擔。

另外，為杜絕土地投資客，此次得標人辦理土地所有權移轉登記時，一併辦理預告登記約定「土地所有權移轉登記之次日起10年內，不得將土地全部或一部移轉予第三人」。

小東市地重劃區區內抵費地第4次公開標售，投標日為今年7月16日起至9月4日，9月4日上午9點半在縣府工策會會議室開標。

小東市地重劃區坐落於高速公路斗南交流道附近，面積45.68 公頃，東臨省道台一線、西可銜接國道一號對外長程聯繫，區位條件極為優越。

區內提供4座合計面積約3.86公頃的景觀公園，未來縣府也將在區內興建「小東休閒娛樂中心」，規畫設置室內外泳池、綜合商城、休閒娛樂或餐飲美食街、停車場等設施，打造斗南小東地區成為產業與休閒的新聚落。