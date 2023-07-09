新北市聯合醫院橋院區發生醉漢攻擊護理師暴力事件。（王揚傑攝）

又見醫療暴力事件！新北市聯合醫院板橋院區急診室今（9）日凌晨接收1名酒醉跌傷頭部的男子，醫生正在縫合傷口時，患者突然起身站在病床上，飛身跳下朝護理師臉部猛貫1拳，保全人員立即上前壓制並報警，警方到場因手術尚未完成，故員警協助壓制患者，待醫生縫合傷口後，才將施暴患者帶回偵辦。

據了解，49歲蕭姓男子昨天深夜酒後返家，到家後繼續飲酒，今天凌晨時不慎跌倒，造成後腦部位撕裂傷，家人召來救護車將蕭男送往板橋醫院，急診室醫生立即為蕭男縫合傷口，23歲李姓男護理師則在一旁協助，過程中蕭男突然情緒激動，起身站在床上，飛身跳下使出從天而降的拳法，朝護理師臉部猛揮1拳，旁人立即上前壓制蕭男，並向海山警分局報案。

員警到場時蕭男仍不停反抗，員警在場協助壓制，讓醫生完成縫合手術。員警在確認無安全疑慮後，將蕭男帶回派出所，由於蕭男仍酒醉未醒，故今天上午待蕭男清醒，才開始進行訊問。

蕭男清醒後態度反轉，表示酒醉不知自己行為，對毆打護理師感到非常抱歉與後悔，願賠償護理師身心傷害。偵訊後，警方依醫療法及傷害罪嫌將蕭男移送檢方偵辦。

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