台師大今天在台東池上國中舉辦「奔池Online，上線了！」媒體素養營。（台師大提供／蔡旻妤台東傳真）

池上國中校長蘇意媛說，如今生生有平板、也有手機，她發現許多孩子只是好玩、好奇就將影片放上網，希望透過營隊讓學生更了解網路資訊。（台師大提供／蔡旻妤台東傳真）

MeToo持續延燒，國立台灣師範大學大眾傳播所以數位性暴力與社群媒體焦慮症為主題在台東縣池上國中展開為期3天的「奔池Online，上線囉！」媒體素養營，希望青少年瞭解數位性暴力與社群媒體使用的風險。

池上國中校長蘇意媛表示，日前曾邀請台師大教授陳炳宏為校內老師研習，獲得師長一致好評，便決定趁著暑假期間邀請台師大團隊到台東為偏鄉的孩子們上課，台師大團隊師生總共24人來到台東，而池中有29人參與營隊。

參與媒體素養營的池上國中學生何杰威在課程中分享，平常都用手機玩一些遊戲或是交友軟體，用Facebook、Instagram或Messenger來交更多朋友。他說目前困擾的是「有蠻多不認識的人會來加好友，他們聊的內容蠻怪的，會聊一些販賣的東西，或是貼色情網站連結給我。」

蘇意媛說，手機及網路實在太方便，國中生已經都有手機，從網路獲知的訊息是完全根據學生的喜愛，學生可能會不假思索地模仿，希望透過這些課程，讓孩子了解社群媒體的影響跟後座力，也使這幾天的學習成為日後生活的養分。

營隊課程組組長郭庭禎表示，透過前測問卷了解到小朋友很大量使用這些社群媒體，也發現他們會使用一些Deepfake換臉技術，可以跟明星換臉或是跟朋友換臉。因為去年有比較大的Deepfake事件發生，透過課程結合時事，讓他們知道技術如何應用跟可能造成的危險。

此外，考量到國中生會開始接觸到與性有關的議題和性私密影像，也讓他們知道應該要如何面對這些影像散佈、如何處理。另一方面課程主軸，希望他們意識到社群使用習慣，從這堂課去了解到社群焦慮（FOMO）的問題，並且可以從日常就開始進行數位排毒。

蘇意媛感謝台師大團隊特地從台北遠赴偏鄉學校辦理營隊，並表示希望未來有更多合作空間。另外，學校已申請媒體素養相關計畫，期盼師生能一起成長。課程內容除了介紹社群焦慮、媒體素養、閱讀思辨、資訊停看聽外，也有讓學生獨立思考的辯論小競賽。