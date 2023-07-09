「2023年大里人潑水節」有逾萬名親子參加，現場嬉戲尖叫聲四起，大小朋友玩得透心涼、大呼過癮。（陳淑芬攝）

「2023年大里人潑水節」有逾萬名親子參加，現場嬉戲尖叫聲四起，大小朋友玩得透心涼、大呼過癮。（陳淑芬攝）

「2023年大里人潑水節」有逾萬名親子參加，現場嬉戲尖叫聲四起，大小朋友玩得透心涼、大呼過癮。（陳淑芬攝）

炎炎夏日、酷熱難擋！「2023年大里人潑水節」今天在19甲健康公園登場，逾萬名親子在清涼的大水池戲水、玩充氣城堡，還有水車持續噴水，水柱從空而降，現場嬉戲、尖叫聲四起，大小朋友玩得透心涼、大呼過癮。主辦單位立德里里長江慶賢表示，希望暑假期間，親子能走出戶外從事健康活動。

「2023年大里人潑水節」由台灣民眾黨台中市黨部及市議員江和樹、立德里長江慶賢服務團隊等單位主辦。上午10時至下午4時在大里區19甲健康公園舉行，現場規畫4個大型水池結合充氣城堡及灑水車等設施。民眾黨徵召參選台中市第一選區立委的前立委蔡壁如、市議員江和樹等人到場與民眾同樂。

根據中央氣象局資料，台中市今天氣溫約在攝氏32至35度，適逢暑假的第一個周日假期， 現場水車持續噴灑水柱，水柱從空而降現場暑氣全消，一早就湧進親子爭相體驗酷夏中透心涼活動，水池裡擠滿大小朋友玩得不亦樂乎。

江慶賢表示，大里潑水節今年邁入第7年，網路報名多達3萬多人，上午現場約已湧進1.2萬名親子，主辦單位安排10多名志工進行現場及水域的安全維護。

江慶賢指出，希望炎熱的暑假期間，親子不要只躲在家裡玩手機、吹冷氣，能走出戶外從事健康的運動，並增加親子互動的機會。