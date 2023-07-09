國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，外傳國民黨高層從頭到尾的態度，就是要民眾黨總統參選人柯文哲「無條件投降」，也不排斥「侯柯配」。前台北市副市長、柯文哲競辦總幹事黃珊珊9日反問，如果要談合作會說出這種話？這不是要合作的態度，也感覺不出善意，聽聽就好。

黃珊珊今與台北市第五選區（北中正、萬華）立委參選人于美人到南門中繼市場拜票，針對外傳國民黨要柯文哲無條件投降說法，黃珊珊反問，如果你要跟別人合作，會說出這樣的話嗎？這似乎不是要合作的態度，聽聽即可。

至於是否有可能與國民黨合作布局立委選舉？黃表示，這要看國民黨態度，如此彼此要合作，要保持一定善意，如同兩岸之間要保持善意一樣。如果合作是是要對方無條件投降，看不太出來這樣態度有善意。

針對傳言國民黨主席朱立倫曾與柯文哲私下電話聯絡，黃珊珊表示，她從來沒接過、通過任何電話，也不知道誰曾與柯文哲通過電話，應該要請說朱立倫與柯文哲有通過的人說清楚。

此外，「716公平正義救台灣」遊行將在16日於凱道登場，外界認為前立委黃國昌、館長及柯文哲有房產沒資格談居住正義。黃珊珊表示，居住正義是普世價值，最需要認真處理此議題的就是執政黨，自己不參與就把別人打成權貴，其實真正權貴都在執政黨，民進黨害怕人民反噬，只好先抹黑、扭曲別人。