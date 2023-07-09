英國下周末將在紐西蘭簽署《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），正式成為CPTPP生效以來的第一個新成員。

根據《日本時報》引述美國財經媒體報導，CPTPP輪值主席國紐西蘭周六（8日）發表聲明說，CPTPP成員國下周六和周日（15日和16日）在奧克蘭市開會，英國將在會議上簽署協議。

紐西蘭貿易及出口部長歐康納（Damien O'Connor）指出，「英國簽署CPTPP協議， 與我們的雙邊自由貿易協定並存」，這將確保紐西蘭出口商在進入全球第6大經濟體的英國市場方面，享有前所未有的優勢。

CPTPP於2018年12月30日正式生效，11個創始成員為澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、紐西蘭、新加坡和越南。

繼英國之後，中國、台灣、烏拉圭和韓國也申請加入CPTPP。另外，日本經濟振興部長後藤茂之周五說，烏克蘭已向CPTPP協定保存方紐西蘭，提交正式申請加入CPTPP的書面信函。