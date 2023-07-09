民進黨2024總統參選人賴清德8日走訪台中東海商圈，巧遇2名男大生感謝他提出私立大學學雜費補助的政見，但卻被國民黨台北市議員徐巧芯挖出內幕爆料，網友也抓包陪同賴的綠營議員曾威以手勢提醒學生說話，質疑「巧遇學生還要議員提醒講話，這是甚麼奇怪的事情？」

賴清德走訪台中東海商圈，出現2名男大生感謝他補助私立大學學費的政見，徐巧芯昨（8）日晚間就在臉書透露，其中一名巧遇賴的男大生是東海大學的羅姓學生會長，且羅男前幾天也有參加記者會支持賴的政策，沒想到這麼巧可以再次遇到，並酸「這個政策根本還沒上路 ，是在有感什麼？如果你今年不用打工，那就代表你本來就不用，跟這個政策有毛關係？」

鄉民「q347」今日也在PTT八卦板發文指出，賴清德跑行程時，民進黨台中市議員曾威在後方陪同，而兩名巧遇的學生中，有一位疑似忘記講話，結果曾竟當場連續做出提醒對方說話的手勢，讓他好奇詢問「巧遇學生還要議員提醒講話，這是甚麼奇怪的事情？」

畫面曝光後引起網友暴動，一面倒留言狂酸「Lie導這功力能入圍金馬獎嗎？」「什麼都要演，笑死，一點個人魅力都沒」、「大開眼界，沒有新聞就製造新聞」、「賴導選總統可惜了，應該轉戰演藝界」、「曾議員那隻手是在學挖壓挖壓挖嗎？」