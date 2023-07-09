陪伴台南人42年歲月的開元陸橋，因應南鐵地下化工程，已於5日展開拆除，喚起許多人追憶曾走過的開元陸橋記憶，不少人也關心陸橋消失，開元陸橋石碑何去何從？台南市政府文化局允諾，卸除的石碑未來將融入綠廊道規畫中，重現市民集體記憶。

開元陸橋本周三開始封閉施工，不少台南人以「又一個時代記憶消失」來形容，也有不少人趕在開元陸橋拆除前夕跑去拍照留念。

承載許多人回憶的開元陸橋，是往返永康區往返市區的交通要道，有網友分享，「早年在外環道路中華路尚未開闢的年代，從玉井進入市區，不管公車、自小客車、機車甚至腳踏車，開元陸橋是唯一通道」，勾起許多從山區進入市區求學、就業台南人的共同回憶。

也有網友關心，橋拆了，那當年前台南市長蘇南成題字的「開元陸橋」石碑該不會也拆了吧？對此，文化局與工務局都已表達會將石碑保存的想法。

「開元陸橋是市民集體的一部分」，文化局長謝仕淵說，開元陸橋拆除議題受到許多人關心，橋固然拆除了，但也是希望藉由石碑，能夠成為一個承載42年歷史的記憶載體，也已與工務局討論保存與呈現方式。由於舊鐵道未來將規畫成為綠廊道，因此，將朝向讓石碑融入綠園道，重現台南這座城市之前的歷史紋理。

謝仕淵提到，南鐵地下化後，未來的人們可能不會知道，原來台南曾有鐵道在路面上行走100年的歷史，而鐵道也把台南分隔成東、西，開元陸橋便是跨越鐵道路段而興建的橋，未來將透過融入綠廊道設計，串接與重現台南整座城市的過去與現在。