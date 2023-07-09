美國總統拜登將於周日（9日）抵達英國展開訪問，其間將會見英國首相蘇納克和英國國王查爾斯三世。

據《路透》報導，拜登計劃於周一（10日）在唐寧街10號與蘇納克舉行會晤，這也將是美英領導人近幾個月內的第5次會晤。預計拜登與蘇納克的會談，將包括北約（NATO）峰會和烏克蘭等議題。

英國首相辦公室周六（8日）發布聲明稱，英美的聯盟「比以往任何時候都更加重要」，英國既是歐洲主要的北約盟友，也是美國「最重要的貿易、防務和外交夥伴」，並且在援助烏克蘭問題上發揮著領導作用。

蘇納克才剛於6月訪美，與拜登簽署《大西洋宣言》（Atlantic Declaration），宣布在人工智能（AI）、清潔能源、關鍵礦產、氣候變化等方面開展合作，並鞏固兩國的安全聯盟關係，以應對來自俄羅斯和中國的威脅。

白宮的聲明指出，拜登此行旨在進一步加強美英兩國的密切關係。

另外，拜登此次訪英還將在溫莎城堡會見英王查爾斯三世，針對氣候問題進行討論。拜登曾在2021年「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）上與查爾斯會面，並讚賞了查爾斯在氣候問題上的領導力。

英國訪問行程結束後，拜登將與蘇納克前往立陶宛，與北約國家領導人一起出席維爾紐斯（Vilnius）峰會。