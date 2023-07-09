好市多昨日爆出「油漬摩佐羅拉乾酪」含有致癌物質環氧乙烷，高市衛生局9日前往高雄市2家好市多賣場及13家生鮮超市，共計稽查15家賣場皆無此款產品在架上。截至8日全台好市多各賣場退貨回收共計9.25公斤油漬摩佐羅拉乾酪。

近日有消費者接到通知，好市多要求召回顧客購買的「油漬摩佐羅拉乾酪」產品，因此款產品被驗出環氧乙烷此致癌物質。高雄市衛生局昨日回應，27日接獲食藥署通知便派人稽查，現場抽驗產品後檢出環氧乙烷1.277mg／kg，將依食安法處以6萬元以上罰鍰，但因本案業者尚未完成意見陳述，審酌整體違規事證後將評價罰款金額。

衛生局昨已立即責令業者主動通知消費者，並呼籲消費會員如有購買該批產品應停止食用及販售，主動通報及辦理回收、退貨，衛生局將持續追蹤回收情形與監督銷毀不合格產品。

今日衛生局再出動，稽查13間有販賣或使用此款產品的商家、生鮮超市，稽查結果為全數都已下架。而先前消費者如在好市多購買油漬摩佐羅拉乾酪(有效日期為2023.07.07、2023.7.19)，可持會員卡及案內產品至賣場辦理退貨或撥打好市多客服專線449-9909（手機請先撥02)詢問相關事宜。