針對議員質疑的「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」決標案，市長高虹安9日上午回嗆，不要再政治操作，到底在擔心什麼？（陳育賢攝）

新竹市政府近日將新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案，以176萬決標給悍創運動行銷公司，遭綠營多位市議員質疑與炮轟，劉康彥甚至提出7大疑問；市長高虹安9日上午回嗆，不要再政治操作，到底在擔心什麼？怕大聯盟專家來看球場嗎？

包括民進黨市議員劉康彥、曾資程、楊玲宜、綠黨劉崇顯等人，紛紛質疑、炮轟市府的新竹棒球場改善及檢測標案，包括為何限制招標、質疑圖利、是否重複發包？執行廠商究竟是誰？土壤挖掘時間與決標先後等多項問題。

市長高虹安今天上午澄清表示，民進黨市議員質疑新竹棒球場一些事情，但這是1個再正常不過，甚至是1件好事情，不理解怎麼會被講成是人謀不臧或圖利？

首先，新竹棒球場的改善跟修繕是相當複雜的，包含土壤級配、還有設計書圖的問題，所以在4月底時，中華棒協、市府體檢會，都建議應該找全球最具資格也最專業的美國職棒大聯盟專家來協助。

所以，市府與大聯盟場務專家BrightView，也就是BV公司進行多次信件往返，拜託他們來協助，最終也獲同意。不理解市府跟BrightView合作，後來會變成圖利、人謀不臧？

高虹安指出，此次決標的176萬標案，內容包含請大聯盟的場務專家來台灣檢驗設計書圖、檢測土壤排水、提出諮詢報告，這176萬難道花的不值得嗎？不知道這176萬到底圖利了誰？

高虹安同時提到，悍創這個標案，市府都是上網公開評選，評選的委員也都是從中央公共工程委員會的遴選名單評選出來，而悍創也曾經在台中洲際棒球場的改善上跟大聯盟、BrightView都有合作的經驗，她也要反問，這麼擔心大聯盟專家來到台灣看新竹棒球場嗎？她並強調，整個評選過程，一切都合法合規。

高虹安說，大聯盟場務專家就快來到台灣了，體育運動的專業還是要交由美國專業來做，不要摻入這麼多的政治操作，這樣子真的是讓人家覺得到底是在擔心什麼？其實大可不必。

市府行政處長吳皇昇同時指出，新竹棒球場自去年倉促開賽而被發現諸多缺失及疑點，現任市府團隊勇於承擔並逐步解決問題，一切將以專業為依歸，以避免重蹈覆轍，如今市府已委相關專業的廠商來執行後續程序及對接國外專業，也獲得美國大聯盟BV場務公司願意提供專業協助，今年各項作業已朝棒球場改善之路前進，市府現在的當務之急，就是擺脫過去陰霾，盡速還給市民1座真正可舉辦重大賽事的棒球場。