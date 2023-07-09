淡水區農會除協助農友各項金融及農業推廣業務外，對公益更是不遺餘力，不僅成立志工隊電話問安、居家訪視關懷在地長者，更透過辦理市民農園、大南瓜比賽等農業活動，將農產資源回饋在地，長期媒合農友將蔬果捐助淡水社福團體，今年邀請新北市青農聯誼會長盧苡甄至大南瓜比賽展場辦理南瓜飯糰義賣，並將販售所得全數捐獻給台灣婦女展業協會。

新北市農業局輔導淡水區農會辦理忠寮市民農園，提供民眾承租並以無毒方式耕作，親自體驗蔬菜耕作樂趣，淡水區農會也長期媒合耕作農友共同捐贈蔬果做公益，本年度已進入第10年，本次共捐贈250斤南瓜及蔬菜予淡水北海岸社會福利服務中心。

同時淡水區農會也媒合淡水牛埔有機農場二代、青農聯誼會長盧苡甄於6月17、18日至大南瓜比賽展場製作淡水風味南瓜飯糰進行義賣，飯糰食材由在地青農共同提供，包含盧苡甄自製的羽衣甘藍蔬菜粉、新北市養豬協會理事長黃靖文提供的黑豬肉、在地青農張哲岳自焙的龍眼花茶及三芝二號倉庫米飯等，讓飯糰在展售當天馬上就搶售一空，販售的全數所得也由會長及農會共同捐給台灣婦女展業協會，協助在地單親家庭的暑期照護與多元學習。

新北市青農聯誼會長盧苡甄表示，感謝各方單位與夥伴的支持與協助，使南瓜飯糰義賣圓滿順利，後續也將透過台灣婦女展業協會邀請在地小朋友來牛埔有機農場體驗食農教育，讓小朋友們有個愉快的暑假，希望各位夥伴及農會共同投入公益能夠拋磚引玉，未來能夠吸引更多青農及有志之士一起做公益。

新北市農業局長李玟表示，秉持「農業健康市／式」理念，農業局與農會共同推動食農教育，讓民眾深入體驗食物「從產地到餐桌」的理念，也鼓勵農會辦理各項公益活動，落實社會責任。